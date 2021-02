Als erster Fußballklub: AS Monaco steigt in Fortnite ein

Die Partnerschaft zwischen AS Monaco und Gambit umfasst Dota2 und Fortnite © AS Monaco

Die AS Monaco erweitert ihre eSports-Abteilung und steigt ab sofort in Fortnite sowie Dota2 ein. Dabei geht der Klub eine Partnerschaft mit Gambit Esports ein.

Es ist eine Premiere in der Geschichte von Fortnite. Als erster Fußballklub hat der französische Erstligist AS Monaco bekanntgegeben, zukünftig auch ein Team im beliebten Battle-Royale-Shooter zu stellen. Neben den bereits existierenden FIFA- und PES-Rostern werden die Monegassen auch das Feld Dota2 neu betreten.

Doch dabei steht Monaco nicht alleine da, denn mit dem Einstieg in diese zwei Titel ist eine Partnerschaft mit der russischen Organisation Gambit Esports bekanntgegeben worden. Diese stellte in Fortnite und Dota2 bereits insgesamt acht Spieler, die zukünftig unter dem Teamnamen AS Monaco Gambit (ASM.GMB) und in den Trikots des Fußballklubs an den Start gehen werden.