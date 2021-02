Snowboardcross: Deutsches WM-Trio qualifiziert

Idre Fjäll (SID) - Die deutschen Snowboardcrosser Martin Nörl (Adlkofen), Paul Berg (Konstanz) und Jana Fischer (Löffingen) haben sich bei der WM im schwedischen Idre Fjäll für die Entscheidung am Donnerstag qualifiziert. Nörl belegte beim Ausscheidungsrennen am Dienstag als bester Deutscher Platz acht, Berg wurde 20., Fischer kam auf Rang 16.

"Wir stehen nicht so schlecht da, da kann schon was gehen", sagte Nörl mit Blick auf die Medaillenvergabe. Berg meinte: "Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was drauflegen." Er habe mit dem kalten Schnee in der Quali "ein bisschen Probleme" gehabt. Auch Umito Kirchwehm (Altglashütten/35.) und Leon Beckhaus (Miesbach/37.) kamen nicht zurecht und blieben in der Vorausscheidung hängen.