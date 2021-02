1. FC Kaiserslautern: Thomas Hengen wird neuer Sportdirektor

So will Antwerpen Kaiserslautern retten

Die Vorzeichen standen für Notzon schon in den vergangenen zwei Wochen nicht günstig, weil er nicht mehr in die Trainersuche mit eingebunden war. Bei der Vorstellung des neuen Trainers Marco Antwerpen am vergangenen Mittwoch saß dann auch nicht Notzon auf dem Podium, sondern der Beiratsvorsitzende und Aufsichtsratssprecher Markus Merk.