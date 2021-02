DSV-Präsident Troll warnt vor langfristigen Lockdown-Folgen für den Sport

DSV-Präsident Troll stellt Forderungen an Merkel © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Präsident Marco Troll vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) hat vor den erneuten Bund-Länder-Beratungen über den Corona-Lockdown in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder vor langfristigen Folgen für den Sport gewarnt.