FC Barcelona: Ronald Koeman stärkt Coutinho, Griezmann, de Jong & Dembélé

Der FC Barcelona hat in den letzten Jahren viel Geld für Spieler ausgegeben, die enttäuschten. Einige dieser Akteure blühen nun aber doch auf - dank des Trainers.

Denn vor gut drei Jahren hatte sich Barca vorgenommen, das Geld in neue Spieler zu investieren, die das künftige Gesicht des Klubs darstellen könnten.

Zunächst stand dieses Unterfangen unter keinem guten Stern. Doch das ändert sich momentan - trotz all der anderen Probleme, welche die Katalanen haben. ( La Liga: Spielplan und Ergebnisse )

Dembélé, Coutinho und Griezmann als Nachfolger

Als unmittelbarer Nachfolger von Neymar kam im August 2017 Ousmane Dembélé - unter bekannten Streik-Vorzeichen - von Borussia Dortmund. 105 der 222 Millionen Euro wurden in den Ruhrpott überwiesen. Mittlerweile ist die gesamte Ablösesumme durch Boni auf rund 130 Millionen Euro angestiegen.

Daher wurde im Sommer 2019 der nächste Anlauf unternommen. Mit Antoine Griezmann realisierte Barca einen lange ersehnten Transfer. 120 Millionen Euro flossen zu Atlético Madrid. Zunächst schien es, als wäre auch diese Summe in den Wind geschossen worden.

Doch so langsam scheint der einstige Superstar wieder zu einem zu werden - und auch Dembélé wird immer wichtiger für Barca.

Koeman holt das beste aus den Hoffnungsträgern heraus

Der Niederländer ist ein Spezialist, wenn es darum geht, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen - das hat der 57-Jährige bei praktisch allen Stationen bewiesen. Und so ist es auch in Barcelona.

Ein weiteres ist Dembélé, der am Saisonbeginn mit der medizinischen Abteilung so hart arbeitete, wie vielleicht noch nie in seiner Karriere. Im Dezember setzte den 23-Jährigen zwar trotzdem eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht, seitdem hat er sich allerdings zum Stammspieler aufgeschwungen.