Dagmar Freitag: Große Zweifel an Fußball-EM und Olympia

Mit Sportpolitikerin Dagmar Freitag meldet die nächste Person Zweifel an der Austragung der Fußball-EM und der Olympischen Spiele an.

Zur Ankündigung der UEFA, an der Fußball-EM in zwölf Städten (11. Juni bis 11. Juli) festzuhalten, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview mit Münchner Merkur/TZ: "Auch hier geht es natürlich in erster Linie um Geld. Es wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ob sich diese Ankündigung angesichts der derzeitigen Einreisebestimmungen für Reisende aus Hochrisikoländern nicht von selbst erledigt."