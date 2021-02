Mit dem Minibus nach Finnland: Polens Skisprung-Nachwuchs in Quarantäne

Polnische Nachwuchs-Skispringer in Isolation © AFP/SID/JOE KLAMAR

Wieder Corona-Ärger um Polens Skispringer: Bei der Junioren-WM ist das gesamte polnische Schanzen-Nachwuchsteam in Quarantäne geschickt worden.

Wieder Corona-Ärger um Polens Skispringer: Bei der Junioren-WM in Lahti ist das gesamte polnische Schanzen-Nachwuchsteam in Quarantäne geschickt worden. Ein Teammitglied war nach der Ankunft positiv auf COVID-19 getestet worden, da aber die komplette Mannschaft in einem Minibus nach Finnland gereist war, stuften die lokalen Behörden sämtliche Mitreisenden als enge Kontaktpersonen ein und verhängten Isolation. Dies teilte der Weltverband FIS mit.