Q School: Toilettengang stoppt Profi - Van Barneveld und Kurz raus

Cameron Menzies schied in der dritten Runde aus © undefined

Am ersten Tag der Q School scheiden Raymond van Barneveld und Nico Kurz vor der finalen Runde aus. Ein schottischer Profi hat andere Probleme.

Der Niederländer verlor bei seinem Comeback im hessischen Niedernhausen bei der European Q School in der Runde der letzten 16 mit 5:6 gegen den Kroaten Pero Ljubic. In den drei Matches zuvor hatte er nur drei Legs abgeben müssen.

"Barney" hat am Dienstag und am Mittwoch weitere Chancen, sich ein Tour-Ticket zu sichern. Nico Kurz erreichte im Gegensatz zu van Barneveld das Viertelfinale beim deutschen Heimspiel, schied dort aber ebenso aus.

Beide müssen nun weiter versuchen, die Endrunde zu erreichen, also sich im Viertelfinale durchzusetzen. Denn bei den Endrunden werden von Samstag bis Mittwoch die Teilnahmeberechtigungen für die PDC Tour vergeben.

Toilettengang lässt Schotten scheitern

Cameron Menzies verpasste bei der UK Q School in Milton Keynes dagegen seinen Auftritt in der dritten Runde. Sein Kontrahent Adam Neale-Smith zog kampflos in die nächste Runde ein, weil Menzies auf der Toilette saß.