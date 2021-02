Ski Alpin: Ted Ligety beendet eine stilbildende Karriere

Der zweimalige Ski-Olympiasieger Ted Ligety wird seine erfolgreiche Karriere nach der WM in Cortina d'Ampezzo beenden.

Das WM-Rennen im Riesenslalom am 17. Februar werde sein letztes großes sein, sagte der Amerikaner am Dienstag. Der 36-Jährige, ein guter Freund des einstigen deutschen Ski-Helden Felix Neureuther , war über 17 Jahre im Weltcup aktiv.

Ted Ligety siegte 2006 und 2014 bei Olympia

Ligety gewann 2006 in Turin in der Kombination und 2014 in Sotschi im Riesenslalom olympisches Gold. Dazu kommen fünf WM-Titel, zwei WM-Bronzemedaillen und 25 Weltcupsiege. Er ist der erfolgreichste alpine Skirennläufer, der nicht aus Europa stammt und war im Riesenslalom der größte Titelsammler hinter Ingmar Stenmark und dem 2019 abgetretenen Marcel Hirscher.