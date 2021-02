League of Legends: Patch 11.4 schwächt die Jungle-Position!

Am 18. Februar soll mit 11.4 der neuste League-of-Legends-Patch live gehen. Riot Games führender Gameplay-Designer Mark "Scruffy" Yetter hat dazu, wie immer, schon vorab eine Preview via Twitter veröffentlicht. Insgesamt sollen 16 Champions neu ausbalanciert werden.

LoL 11.4: Ein Buff-heavy Patch

Während Riot Games mit den Nerfs vor allem die überdominanten Schützinnen Samira und Kai'Sa in den Griff bekommen will, sind in der Buff-Sektion mit Caitlyn, Jinx, Varus, Veigar und ganz besonders Lee Sin einige Champions dabei, die in der Community zwar sehr beliebt, aber teilweise seit Season 11 Powerlevel-technisch an Boden verloren haben.