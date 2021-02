Apex Legends: Event zum 2-jährigen Jubiläum mit Gratis Items

Geladen und entsichert

In dem neuen alten Spielmodus springen die Spieler direkt mit Stufe 1 Ausrüstung ab. Alle erhalten Mosambik mit Stufe 1 Attachements und ein weißes Evo Shield, Helm, Rucksack, Schild. Zusätzlich gibt es zwei Spritzen, zwei Schildzellen und einen Stack Schrotpatronen. Alle gewöhnlichen Objekte werden während des Events aus dem Beutepool entfernt. Es sollte also direkt zu Anfang des Matches zu furiosen Mosambik-Duellen kommen.

Saisonale Herausforderungen & Sammlungs-Event

24 beliebte Skins kommen zurück in das Game und wurden in feierlichem Purpurrot und Gold neu eingefärbt. Sammelt man alle, erhält man 150 Erbstücksplitter, um ein Erbstück seiner Wahl freizuschalten. Die Herstellungskosten für die Objekte wurde um 50% gesenkt. Fazit: So viel Generosität sind die Spieler von Publisher EA gar nicht gewöhnt, ein tolles Signal, das Hoffnung für die Zukunft gibt.