FC Bayern, Liveticker Pressetalk, Robert Lewandowski vor Finale der Klub WM

Robert Lewandowski führt den FC Bayern ins Finale der Klub-WM. Was hat sich der Weltfußballer für das Endspiel vorgenommen? Der Pressetalk im LIVETICKER.

Beim 2:0-Sieg gegen Al Ahly war der Weltfußballer einmal mehr der Matchwinner und sorgte dafür, dass die Münchner am Donnerstag in Doha Geschichte schreiben können: Mit dem zweiten Triumph beim Turnier der Kontinente nach 2013 wären die Bayern nach dem FC Barcelona 2009 erst der zweite Klub, der das "Sextuple" holt.

Wie wollen die Bayern dieses Ziel erreichen und was hat sich Lewandowski für das Finale vorgenommen? Am Dienstag steht er ab 14.30 den Journalisten in einem Pressetalk Rede und Antwort.