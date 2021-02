Die neue Champions League mit Wild Cards - BVB würde profitieren

Die Reform der Champions League ist offenbar so gut wie beschlossen. Die Änderungen würden die Königsklasse vor allem in einem Aspekt revolutionieren.

In den vergangenen Tagen sickerten bereits brisante Details durch, die von der BBC und dem Daily Telegraph veröffentlicht worden sind.

Champions League wohl mit 36 Klubs

Demnach deutet immer mehr daraufhin, dass die europäische Königsklasse noch weiter aufgebläht wird - von derzeit 32 auf 36 Teilnehmer. Doch nicht nur damit will die UEFA offenbar vor allem die Top-Klubs aus Spanien und Italien dazu bringen, Pläne einer eigenen Super-Liga wieder aufzugeben.

Wie die britischen Medien berichten, soll die UEFA sogar dazu bereit sein, ab der Saison 2024/25 zwei sportlich nicht qualifizierte Teams mit einer Wild Card auszustatten, um über diese Hintertür doch noch an die lukrativen Geldtöpfe der Königsklasse zu gelangen.

Diesen Beschluss soll das Exekutivkomitee des Verbandes bereits bei seiner Sitzung am 20. April verabschieden, wie es heißt. ( Ergebnisse und Spielplan der Champions League )

Zwei der vier freien Plätze gingen demnach an die besten Vereine, die sich nicht über ihre heimischen Ligen für die Champions League qualifiziert haben. Das Kriterium dafür ist die Koeffizientenrangliste der Vereine.

BVB wäre bei Reform in der Champions League vertreten

Griffe die Reform schon jetzt, würden Borussia Dortmund und der FC Chelsea davon profitieren. Beide wären nach derzeitigem Stand nicht unter den besten Vier ihrer Ligen vertreten, stehen aber in der Koeffizientenwertung im Vorderfeld auf den Plätzen 12 und 13. Sämtliche Klubs vor ihnen hätten ihre Teilnahme über ihre Liga-Platzierung sicher.

Auch wenn damit zumindest eine indirekte sportliche Qualifikation suggeriert wird: Mit dieser Reform würde der Verband de facto mit einem Grundprinzip des europäischen Fußballs brechen, in dem bislang immer die sportliche Qualifikation als allein gültige Voraussetzung für die Teilnahme an einem Wettbewerb herangezogen wurde.

Die Europäische Ligenvereinigung, zu der auch die Bundesliga gehört, äußerte in einem Statement starke Bedenken hinsichtlich "der möglichen Auswirkungen des geänderten Zugangsrechts sowie der kommerziellen Komponenten auf die finanzielle Situation der heimischen Ligen".

In der Tat beklagen die Trainer, allen voran Liverpools Coach Jürgen Klopp, schon jetzt eine Überlastung ihrer Spieler. Schließlich sind diese schon in der Premier League, dem FA Cup und dem Ligapokal bis an ihre Belastungsgrenzen gefordert.