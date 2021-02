FC Bayern darf für Klub-WM keine Corona-Sonderrechte erhalten - Kommentar

Wir wollten ihm die Quarantäne-Maßnahmen nicht zumuten, die mit der Reise in das Corona-Risikogebiet verbunden sind.

Das Auswärtige Amt ist in seiner Musterverordnung ziemlich eindeutig: "Bei Einreise nach Deutschland mit Voraufenthalt in einem Risikogebiet (…) zehn Tage häuslich absondern (Quarantäne)."

Wenn die Bayern also am Donnerstag das WM-Finale in Katar spielen, ist es - streng genommen - schwerlich vorstellbar, dass man nur vier Tage später das Bundesliga-Spiel zu Hause gegen Arminia Bielefeld bestreitet.