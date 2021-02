FC Bayern: Hansi Flick lobt Marc Roca nach Halbfinale der Klub-WM

So lässt sich die Leistung von Marc Roca am Montagabend beschreiben. Der 24-Jährige stand im Halbfinale der Klub-WM gegen Al Ahly Kairo (2:0) in der Startelf und sorgte an der Seite von Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld für Ruhe und Ordnung. Der spanische U21-Europameister kommt beim FC Bayern immer besser in Tritt und erhielt von Hansi Flick in Katar einen Ritterschlag.