NBA: Kristaps Porzingis überragt bei Sieg der Mavericks gegen Minnesota

Die Dallas Mavericks haben in der NBA ihren zweiten Sieg in Folge errungen und die Minnesota Timberwolves mit 127:122 besiegt.

Auch Doncic überzeugt bei den Mavericks

Angeführt von Porzingis (15 Punkte, 6 Rebounds und 2 Blocks) lagen die Mavericks nach Ende des ersten Spielabschnitts schon mit 21 Punkten in Führung (43:22). Auch im zweiten Durchgang fanden die Timberwolves nicht so richtig ins Spiel, vor allem offensiv taten sie sich schwer.

Wolves kommen noch einmal ran

Richardson sorgt für die Entscheidung

In der darauffolgenden Possession stellte Josh Richardson per Jumper von der Freiwurflinie aber wieder einen 5-Punkte-Vorsprung für Dallas her. Der anschließende Dreier-Versuch von Beasley landete nur am Ring, Richardson sicherte sich den Rebound, wurde gefoult und verwandelte die fälligen Freiwürfe zur Entscheidung.