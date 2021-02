FC Bayern stand offenbar kurz vor Partnerschaft mit Wirecard

Demnach sollte Wirecard als Sponsor an den Verein gebunden werden - über den Zeitraum von drei Jahren sollten dabei sieben Millionen Euro an die Säbener Straße überwiesen werden. Ein Vertragsentwurf lag sogar schon vor. Im Gegenzug für die genannte Summe sollte der FCB "fachliche Expertise", "Kontakte" und "Know-How" bündeln, um bei den Fans den digitalen und mobilen Zahlungsverkehr voranzutreiben. So steht es offenbar in internen Unterlagen.