BBL: FC Bayern, Ulm, Oldenburg, Hamburg, Berlin live im TV und Stream

Live-Action in der easyCredit BBL: SPORT1 zeigt in den nächsten beiden Tagen wieder Spitzen-Basketball!

Am Dienstag treffen live ab 19 Uhr die derzeitigen Tabellennachbarn ratiopharm ulm und FC Bayern München aufeinander, bevor zur selben Sendezeit am Mittwoch die EWE Baskets Oldenburg gegen die Hamburg Towers gefordert sind.

"Im Grunde spielen sie 37 Minuten lange nur etwas herum, ziehen in den letzten drei Minuten dann aber an", sagte Bambergs Coach Johan Roijakkers nach der Niederlage. Die Ulmer sollten also gewarnt sein. Auch, weil sie zuletzt selbst im Schlusssprint nicht überzeugen konnten. Trotz einer Elf-Punkte-Führung gegen Braunschweig zu Beginn des dritten Viertels setzte es noch eine 92:94-Niederlage.

Basketball live auf SPORT1: Oldenburg vs Towers

Am Mittwoch ebenfalls live ab 19 Uhr sind dann erneut die EWE Baskets aus Oldenburg im Einsatz. Die "Donnervögel" gehen als Favorit in das Duell mit den Hamburg Towers, die gerade zu Saisonbeginn für ordentlich Furore gesorgt haben.

Gegen Oldenburg muss also eine Steigerung her. Denn die Baskets sind gut in Form. Vor der 75:89-Niederlage im letzten Spiel gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg hatte Oldenburg neun Spiele in Folge gewonnen. Es kommentiert Daniel Pinschower.