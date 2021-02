FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge reagiert auf Konter von Oliver Bierhoff

"Ich finde es nicht gerade gut, dass er in diversen Interviews die aus seiner Sicht schlechte Nachwuchsarbeit auch den Bundesligaklubs in die Schuhe schiebt, und dass er Zukunftspläne für unseren Trainer Hansi Flick schmiedet und diese dann kundtut. Das gehört sich einfach nicht", sagte Rummenigge bei Bild live .

Rummenigge: "Soll sich um seine Dinge kümmern"

Rummenigge hatte Bierhoff unter anderem vorgeworfen, sich gegenüber Bundestrainer Joachim Löw "illoyal" verhalten zu haben und außerdem dessen Rolle bei der sportlichen Ausrichtung des Verbandes kritisiert. "Ich muss offen und ehrlich sagen: Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff", sagte Rummenigge.