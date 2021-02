Europa League: Hoffenheims Hinspiel gegen Molde in Villarreal

Das Sechzehntelfinal-Hinspiel des Bundesligisten TSG Hoffenheim bei Molde FK findet im spanischen Villarreal statt. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag. An der Terminierung ändert sich nichts. Anstoß am 18. Februar in Villarreal ist um 21.00 Uhr.