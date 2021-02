Schalke bleibt Überflieger - G2 verliert gegen das Internet

In der LEC zeichnet sich ein relativ deutliches Tabellenbild ab. Am vergangenen Wochenende lag der Augenmerk mal wieder auf Schalke 04, G2 Esports und Fnatic.

Allmählich lassen sich die Tendenzen für den weiteren Verlauf im Spring Split an der Tabelle ablesen. Während Schalke die ungeschlagenen Teams ausgingen, wurde das Match of the Week zwischen G2 und Fnatic zu einer Posse um das deutsche Internet.

LEC: Schalke 04 Esports oben auf

Während in der vergangenen Woche G2 Esports gegen die Königsblauen die Segel streichen musste, rückte Schalke zunehmend in den Fokus. Schon am Freitag stand das Match gegen das bis dahin ebenfalls noch ungeschlagene Rogue an. Dank eines sehr starken Drafts und guten Teamfights gelang es den Knappen, die Ninjas in überzeugender Manier niederzuringen.