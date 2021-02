Klub-WM, Halbfinale: FC Bayern - Al Ahly SC 2:0, Lewandowski trifft

Bayern München steht bei der Klub-WM in Finale. Gegen Al Ahly muss der Rekordmeister nach einem frühen Tor am Ende noch etwas um den Finaleinzug zittern.

FC Bayern: Lewandowski mit Doppelpack

Dem FC Bayern war von Beginn an keine Müdigkeit nach der strapaziösen Anreise anzumerken. Im mit 12.000 Zuschauern, darunter auch Frauen und der Bayern-Fanklub "Pack ma's Doha", gefüllten Ahmed Bin Ali Stadion übernahmen er von Beginn an die Kontrolle und dominierte die Partie fortan nach Belieben.

Folgerichtig brachte Robert Lewandowski die Bayern in der 17. Spielminute in Führung. Nach Pass von Serge Gnabry stand sieben Meter vor dem gegnerischen Tor frei und vollendete in bester Mittelstürmermanier. Chancen die Führung auszubauen, hatten die Bayern in Hülle und Fülle. Doch Roca (24., 27.), Lewandowski (37.) und Kimmich (43.) schafften es nicht gegen sich wacker wehrende Ägypter auf 2:0 zu erhöhen.