Renato Sanches: FC-Bayern-Flop überrascht als Stürmer bei OSC Lille

Der beim FC Bayern gescheiterte Renato Sanches verhilft dem OSC Lille an die Tabellenspitze der Ligue 1 - nachdem er auf ungewohnter Position agierte.

Am Wochenende jedoch hatte der Portugiese Grund zum Jubeln: Er trug entscheidend zur Rückkehr seines Klubs an die Tabellenspitze der französischen Ligue 1 vor Olympique Lyon und dem Starensemble von Paris Saint-Germain bei - in ungewohnter Rolle als Stürmer.