Schwalbe? Fürth-Stürmer Jamie Leweling reagiert auf Vorwürfe

C. Michel

Fürth-Stürmer Jamie Leweling steht nach einer Elfmeterentscheidung heftig in der Kritik. Dabei lassen sich die Schwalben-Vorwürfe nicht zweifelsfrei bestätigen.

Es lief die 79. Spielminute im Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und den Würzburger Kickers, als Jamie Leweling im Strafraum an den Ball und im Duell mit Torhüter Hendrik Bonmann zu Fall kam.

Branimir Hrgota verwandelte zum 3:1 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Doch eine Frage wurde nach Abpfiff heiß diskutiert: War die Aktion von Leweling die größte Schwalbe seit Andreas Möller? Es ist ein harter und so nicht zutreffender Vorwurf.

Leweling hat "eine Berührung am rechten Fuß gespürt"

"Ich habe in der Situation eine Berührung am rechten Fuß gespürt", erklärte Leweling hingegen bei SPORT1: " Dieser Kontakt hat mich ins Straucheln gebracht. Der Videoschiedsrichter hat es am Ende auch nach Auswertung der Bilder bestätigt und auf Elfmeter entschieden."