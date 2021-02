BVB hält an Edin Terzic fest - trotz wachsender Zweifel

"Es gibt überhaupt keinen Vorwurf an Edin Terzic." - "Es gibt von uns überhaupt keine Kritik an seiner Arbeit."

Auf den zweiten und auch auf den dritten Blick ist es dann aber doch keine ganz so gute Nachricht für den Nachfolger von Lucien Favre, dass er in einer Situation ist, in der solche Sätze ausgesprochen werden müssen.

Edin Terzic steht in der BVB-Führung nicht zur Debatte

"Wir werden den Weg mit ihm weitergehen", hatte Sportdirektor Michael Zorc nach der dritten Terzic-Niederlage in Gladbach vor zwei Wochen gesagt - und der erneute Rückschlag in Freiburg hat diese Haltung nicht ins Wanken gebracht (SERVICE: Alles zur Bundesliga) .

Dass die BVB-Führung am Plan mit Terzic nicht rütteln will - trotz der zunehmend in Gefahr geratenden Champions-League-Qualifikation -, wurde auch in den Aussagen nach dem Freiburg-Spiel deutlich.