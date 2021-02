Dota2: DPC Europa - Secret nach Doppelsieg in Woche 3 ganz oben

Team Secret und Star-Carry MATUMBAMAN (Foto) behalten auch in Woche 3 eine weiße Weste © DreamHack

Am dritten Spieltag der DPC-Europa setzte sich Team Secret einsam an der Spitze ab, während die Verfolger Liquid und Nigma herbe Niederlagen einstecken mussten.

Die dritte Woche der DPC ist gespielt und ein Team konnte sich deutlich von der Konkurrenz absetzen: Secret gelang der doppelte 2:0-Erfolg, wodurch sie mit 4-0 (8-1 nach Spielen) an der Spitze stehen. im Tabellenkeller hat High Coast Esports eine Dauerkarte für den letzten Platz gebucht.

DPC-Woche 3: Team Secret setzt sich ab

Team Secret gibt sich weiterhin keine Blöße und beweist, dass sie nach wie vor das Nonplusultra der Dota-Welt sind. Gegen Nigma hatten sie von Anfang an die Nase vorn und erarbeiteten sich in beiden Partien eine frühen Vorsprung, den sie bis zum Ende ausbauten. Nigmas ehemaliger Teamkollege Lasse Aukusti "MATUMBAMAN" Urpalainen legte auf Slark und Ursa zwei perfekte Spiele hin. Die eindrucksvolle K/D von 14-0 und 20-2 zeigt wieder einmal, wie gut Secret um ihre Schlüsselspieler agiert.

Im zweiten Match kam Team Liquid unter Secrets Räder, doch nicht ohne gehörig Gegenwehr zu leisten. Liquid hatte den Ligaprimus schon am Rande der Niederlage, als sie im 5 vs. 4 den Ancient zu Fall bringen wollten. Doch Secret ist nun einmal Secret. Ihnen gelang die Verteidigung und der erfolgreiche Push gegen die drei verbliebenen Liquid-Helden. Auch in der zweiten Partie hielt Liquid gut dagegen, musste sich letztlich aber wieder geschlagen geben.