Hertha BSC: Berlin droht der Abstieg, sagt Tobias Holtkamp

Die von den Namen her bestens besetzten Berliner können schon zeitnah tatsächlich in konkrete Abstiegsnot geraten, sagt SPORT1-Kolumnist Tobis Holtkamp.

Dass Hertha BSC so richtig in den Abstiegskampf rutscht, damit rechnet in der Fußball-Branche, wenn man sich so umhört, irgendwie kaum einer. "Dafür sind sie zu stark", heißt es meist, oder "mit dem Kader nicht".