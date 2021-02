RWE-Boss Uhlig: "Kiel eine Spitzenmannschaft der 2. Liga"

Favoritenschreck Rot-Weiss Essen geht mit Respekt in das Viertelfinale am 2. oder 3. März gegen den Zweitligisten Holstein Kiel.

Viertligist und Favoritenschreck Rot-Weiss Essen geht mit einigem Respekt in das DFB-Pokal-Viertelfinale am 2. oder 3. März gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. "Kiel ist eine Spitzenmannschaft der 2. Liga, auch hier sind wir der Underdog und brauchen einen Sahnetag, um eine Chance zu haben. Wenn es soweit ist, werden wir uns mit allem was wir haben vorbereiten", sagte der RWE-Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig.