Flucht aus dem Iran: Taekwondo-Kämpferin Alizadeh erhält Flüchtlingsstatus

Ein Jahr nach ihrer Flucht aus dem Iran hat die in Deutschland lebende Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh offiziell den Flüchtlingsstatus erhalten. Das teilte die Deutsche Taekwondo Union (DTU) am Montag mit. Die 22-Jährige erhält damit die Chance, beim europäischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele im Mai in Sofia zu starten.

Erleichtert über die Mitteilung durch den Weltverband World Taekwondo (WT) zeigte sich Kimia Alizadeh, die 2016 in Rio in der 57-kg-Klasse Bronze gewonnen hatte und damit die einzige Olympia-Medaillengewinnerin ihres Heimatlandes ist. Ohne die Anerkennung, so Alizadeh, "hätte ich nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen können und auch ein Start bei der Qualifikation wäre unmöglich gewesen. Darum bin ich sehr, sehr glücklich."