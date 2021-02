Champions League: Neymar hat wegen FC Bayern viel geweint

So erging es auch Superstar Neymar, nachdem er mit PSG in der vergangenen Saison das Endspiel der Königsklasse gegen den FC Bayern verloren hatte .

Neymar: Wegen Bayern-Niederlage "viel geweint"

"Das war schlimm. So ein Finale zu verlieren und dann auch noch in der Champions League, das tat weh. Leider hat es dieses Mal nicht geklappt, wir waren alle sehr traurig. Aber das passiert - das ist der Fußball und das gehört dazu", sagte der 29-Jährige in einem Interview mit den Klubmedien von Frankeichs Serienmeister.