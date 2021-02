Titelverteidiger Djokovic mit mühelosem Auftakt in Melbourne

Djokovic trifft in der zweiten Runde auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Mit acht Titeln in Melbourne ist der 33-Jährige bereits Rekordchampion, in diesem Jahr peilt er seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Triumph an. Damit würde Djokovic den Rückstand auf die Major-Rekordchampions Rafael Nadal (Spanien) und Roger Federer (Schweiz/beide 20) verkürzen.