Werner trotz Durststrecke im Aufwind: "Die Tore werden kommen"

Fußball-Nationalstürmer Timo Werner vom FC Chelsea war trotz des 14. Premier-League-Spiels ohne Treffer zufrieden. "Wieder kein Tor für mich, aber es ist gut zu sehen, dass ich der Mannschaft anders helfen kann", sagte der 24-Jährige nach dem 2:1 (1:0) bei Schlusslicht Sheffield United am Sonntag, bei dem er beide Tore eingeleitet hatte. Mit seiner Leistung sicherte sich Werner die Auszeichnung als "Man of the Match".

Dennoch will der Angreifer, der im vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gekommen war, seine Durststrecke möglichst zügig beenden. "Ich bin glücklich, wenn wir gewinnen und über zwei Vorlagen, aber als Stürmer willst du treffen", sagte Werner bei Sky Sports: "Es ist lange her, und ich habe so lange noch nie in meiner Karriere nicht getroffen. Die Tore werden kommen."