FC Liverpool: Jürgen Klopp wird nach Pleite gegen Manchester City von Roy Keane angegriffen

In seiner Funktion als TV-Experte der Premier League hat der langjährige Kapitän von Manchester United heftige Kritik an Jürgen Klopp geübt. Dem ehemaligen Kapitän von Manchester United missfielen die Aussagen des Liverpool-Trainers nach der 1:4-Heimniederlage gegen Manchester City. "Es folgt nur Ausrede um Ausrede, und das geht immer so weiter", stellte Keane den ehemaligen BVB-Coach an den Pranger. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)