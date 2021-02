Super Bowl LV: Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes mit Negativ-Rekorden

"Schwer in Worte zu fassen ..." Das ist Mahomes Super-Bowl-Analyse

Eigentlich wollte Patrick Mahomes im Super Bowl Geschichte schreiben. Der Quarterback der Kansas City Chiefs wollte sich mit einem Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady in neue Höhen aufschwingen.

Mit einer Titelverteidigung wäre der 25-Jährige in Sphären von Legenden wie Joe Montana, Terry Bradshaw, Troy Aikman oder Brady vorgestoßen, denen dieses Kunststück glückte.

Mahomes mit höchster NFL-Pleite seiner Karriere

Das NFL-Phänomen, das schneller als jeder andere Spielmacher auf 70 Touchdowns gekommen und dessen Quarterback-Rating (108,9) in den ersten drei Karriere-Jahren ebenfalls historisch gut war, stellte stattdessen gleich mehrere Negativrekorde auf.

Erstmals in seiner Laufbahn - Mahomes kam 2017 in die NFL - blieb der Spielmacher als Starter ohne Touchdown. Nie zuvor hatte er in der Profiliga mit mehr als acht Punkten Differenz verloren und nie hatte er weniger als zehn Punkte erreicht.