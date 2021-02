Super Bowl: Tom Brady liefert sich Zoff mit Tyrann Mathieu

Nicht zu übersehen: Die rund 22.000 Zuschauer verfolgten den Auftritt von The Weeknd bei der Halftime Show beim Super Bowl auf der riesigen Leinwand © Imago

The Weekend soll sieben Millionen Dollar aus eigener Tasche in die Show investiert haben, die in diesem Jahr erstmals auf der Tribüne und nicht komplett auf dem Spielfeld stattfand © Imago