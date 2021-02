NBA: Derrick Rose wechselt wohl zu den seinem Ex-Team New York Nicks

Es steht offenbar fest: Derrick Rose kehrt nach Informationen von ESPN in seine alte Heimat zurück und wechselt in der NBA von den Detroit Pistons zu den New York Knicks. (Alles zur NBA)

Für Rose steht damit die Rückkehr zu den Knicks an. Bereits in der turbulenten Saison 2016/2017 lief der Point Guard für das Team auf.

Rose wurde unter Thibodeau zum MVP

Nun will das Duo in New York an alte Erfolgszeiten aus Chicago, die allerdings vor den schweren Verletzungen von Rose lagen, anknüpfen und die Knicks in die Playoffs führen. (Tabellen der NBA)