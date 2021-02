Super Bowl LV: Brady MVP - Tampa Bay Buccaneers schlagen Kansas City Chiefs 31:9

Der NFL-Superstar führte die Tampa Bay Buccaneers im heimischen Raymond James Stadium gegen die Kansas City Chiefs zum 31:9-Erfolg in Super Bowl LV. Für Brady war es im zehnten Endspiel der siebte Triumph. Kein anderer Quarterback hat mehr als fünf Teilnahmen und vier Titel auf dem Konto. (Der Super Bowl im Ticker zum Nachlesen)

Nach seinem schockierenden Wechsel von den New England Patriots zementierte der 43-Jährige so seine Ausnahmestellung in der NFL-Historie.