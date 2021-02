Ski-WM mit Dreßen, Straßer aus Cortina live im TV, Stream und Ticker

Die deutschen Ski-Rennfahrer geben mit großen Ambitionen in die Ski-WM in Italien. Der erste Wettbewerb fällt wegen Schneefalls direkt aus.

Die offizielle Eröffnung erfolgte am Sonntag, nun geht es so richtig los: Bei der 46. Ausgabe der Ski-Weltmeisterschaft sollte es ab Montag um Medaillen gehen - der erste Wettbewerb fällt aber direkt flach.

16 Jahre nach den letzten Ski-Weltmeisterschaften in Italien wurde an dem kleinen Ressort-Ort alles dafür getan, um die nötigen Sicherheitsstandards zu erreichen. Wahrlich keine Selbstverständlichkeit, mussten in diesem Winter doch schon viele Wintersport-Events ausfallen. Insgesamt soll es vier "Blasen" geben, zwischen denen möglichst keine Interaktion stattfinden soll.

Ski-WM: Alpine Kombination fällt aus

Los sollte es am Montag mit der alpinen Kombination gehen - doch wegen zu starken Schneefalls wurde diese abgesagt. Das teilte der Internationale Ski-Verband FIS am Montag mit.

"So viel Schnee habe ich hier noch nie gesehen", hatte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier bereits bei seiner Ankunft am Sonntag gesagt und zugleich prophezeit: "Der Organisation wird nicht viel Luft bleiben, wenn es solche Wetterkapriolen gibt, wie es derzeit der Fall ist."

Kira Weidle verzichtete weger einer geplanten Programmänderung auf ihren Start und wird deshalb erst am Dienstag mit dem Super-G in die WM starten.

Die Zielsetzung beim DSV ist trotz ungünstiger Voraussetzungen - am Freitag verletzte sich Josef Ferstl schwer und wird erst in der neuen Saison wieder starten können - durchaus ambitioniert. "Unser Ziel in Cortina ist es, in jedem Rennen das Podest zu attackieren", sagte Alpindirektor Wolfgang Maier: "Das gesamte Team ist hochmotiviert, und nach den guten Vorleistungen im Weltcup sind wir zuversichtlich, im Kampf um die Medaillen eingreifen zu können."