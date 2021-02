Ski Alpin WM: Maria Höfl-Riesch über Medaillenchancen und Lindsey Vonn

F. Wendler, C. Paschwitz

Vor Beginn der Alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo spricht Deutschlands Ski-Ikone Maria Höfl-Riesch über die Chancen der Deutschen und Lindsey Vonn.

In den nächsten Tagen wird Cortina d'Ampezzo zum Mittelpunkt der Alpin-Welt ( Alle Infos zur Alpinen Ski-WM )

Die Olympiasiegerin aus Garmisch-Partenkirchen spricht im SPORT1 -Interview über die Chancen der Deutschen, die schweren Stürze in den letzten Wochen und ihre ehemalige Rivalin Lindsey Vonn.

Maria Höfl-Riesch: Naja, normalerweise fahre ich viel Ski, denn hier in Österreich haben die Skigebiete ja geöffnet, wenn auch sehr eingeschränkt, was Lifte betrifft, und auch ohne geöffnete Hütten. Deshalb ist das in diesen Zeiten natürlich nicht dasselbe. Allerdings habe ich mir vor wenigen Tagen ohnehin den Außenknöchel gebrochen, deswegen bin ich an die Coach gefesselt. Das zieht einen dann noch ein bisschen mehr runter, wenn wegen Corona eh schon alles recht trist ist. Die nächsten zwei, drei Wochen werde ich leider nicht so beweglich sein.

Maria Höfl-Riesch zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen. Spätestens seit ihren beiden Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver zählt sie auch zu den ganz Großen des Sports. SPORT1 zeigt die Stationen ihrer Karriere © Getty Images

Erstmals steht Klein-Maria mit zwei Jahren auf Skiern - kein Wunder. Denn wer in Garmisch-Partenkirchen geboren ist, kommt damit Skiern auf die Welt © Privat

Bereits in ihrer frühen Jugend fährt Höfl-Riesch Erfolge ein. Hier geht sie als Elfjährige bei einem internationalen Jugendrennen an den Start © Privat

Nach zahlreichen Erfolgen im Juniorenbereich debütiert sie am 16. Februar 2001 im Weltcup, ein Jahr später steht sie erstmals auf dem Podest. Den ersten großen Sieg ihrer Karriere feiert sie am 30. Januar 2004, als sie die Abfahrt von Haus im Ennstal gewinnt. Höfl-Riesch ist endgültig in der Weltspitze angekommen © Getty Images

Höfl-Riesch und die damalige Lindsey Kildow am 21.12.2004, als Juniorinnen haben sie sich angefreundet. Einen Tag später fährt Lindsey erstmals zum Weihnachtsurlaub zu den Rieschs © Getty Images

In der Folge muss sie allerdings einige Rückschläge einstecken. Im Januar 2005 zieht sie sich bei einem Sturz in Cortina D'Ampezzo einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und muss die Saison vorzeitig beenden © Getty Images

Die Garmisch-Partenkirchnerin arbeitet hart an ihrem Comeback, schließlich steht die Olympiasaison vor der Tür. Bei der Präsentation der Teamkleidung ist Riesch noch frohen Mutes.... © Getty Images

...doch das Verletzungspech bleibt ihr treu. Beim Riesenslalom in Aspen stürzt sie erneut und muss die Olympiasaison nach nur sechs Rennen beenden © Getty Images

Kreuzbandriss, Meniskusschaden, Knorpelverletzungen und eine Knochenstauchung lautet die Horrordiagnose © Getty Images

Doch Höfl-Riesch beweist Kampfgeist und schuftet abermals für ihr Comeback. Auch der Besuch einer Kletterhalle gehört zum Rehaprogramm © Getty Images

Zu Beginn der Saison kehrt die gelernte Zollbeamtin dann mit einem Paukenschlag auf die Piste zurück. Etwas überraschend gewinnt sie gleich die erste Weltcupabfahrt der Saison und meldet sich in der Weltspitze zurück. Bis zum Ende der Saison bleibt es zwar die einzige Podestplatzierung... © Getty Images

...doch in der Saison 2007/08 findet sie endgültig wieder zurück zu alter Stärke. Erstmals in ihrer Karriere gewinnt sie die kleine Kristallkugel für den Sieg in einer Disziplinwertung, und dann gleich doppelt. Weder im Super-G, noch in der Kombination ist Höfl-Riesch über die Saison gesehen zu schlagen © Getty Images

Ihr Topniveau in den schnellen Disziplinen kann sie auch in den nächsten Jahren halten, und avanciert zudem auch noch zur Seriensiegerin im Slalom. Dies demonstriert sie auch bei der WM in Val d´Isere © Getty Images

Mit dem Erfolg von Kathrin Hölzl im Riesenslalom platzt auch bei Höfl-Riesch der Knoten. Sie selbst sagt, der Titel von Hölzl hätte ihr den Druck genommen © Getty Images

Und so kommt es dann auch: Höfl-Riesch gewinnt Gold im Slalom und wird erstmals Weltmeisterin. Ihre Freude ist grenzenlos © Getty Images

Wenig später hat sie erneut Grund zum Jubeln. Bereits ein Rennen vor Schluss sichert sie sich die kleine Kristallkugel im Slalomweltcup © Getty Images

Doch das erfolgreiche Jahr 2009 ist nur der Anfang. 2010 stehen die Olympischen Spiele in Vancouver auf dem Programm. Erneut präsentiert Maria Höfl-Riesch vorab die offizielle Teamkleidung des DSV-Teams © Getty Images

Dieses Mal wird sie allerdings nicht durch eine Verletzung ausgebremst, ganz im Gegenteil. Olympia wird zu den Riesch-Festspielen (damals trug sie noch ihren Mädchennamen allein). Am 18. Februar gewinnt die Deutsche die Super-Kombination und krönt sich zur Olympiasiegerin © Getty Images

Doch damit nicht genug. Wenige Tage später triumphiert sie auch in ihrer neuen Spezialdisziplin Slalom. Der Doppelolympiasieg ist perfekt © Getty Images

Aufgrund ihres herausragenden Erfolgs bei Olympia wird Höfl-Riesch im Dezember 2010 zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gewählt © Getty Images

Auch in der darauffolgenden Saison ist Höfl-Riesch nicht zu bremsen. In einem Herzschlagfinale sichert sie sich mit drei Punkten Vorsprung den Sieg im Gesamtweltcup © Getty Images

Sie ist damit nach Rosi Mittermaier und Katja Seizinger erst die dritte Fahrerin, der es gelingt die große Kristallkugel nach Deutschland zu holen © Getty Images

Einen Anteil an ihren großen Erfolgen hat auch Manager Marcus Höfl. Anfang 2010 geben die beiden bekannt, auch privat liiert zu sein © Getty Images

Auch Schwester Susanne (l.), die ebenfalls im Skizirkus aktiv ist, ist ein wichtiger Rückhalt © Getty Images

2011 ist ein ganz besonderes Jahr. Die Weltmeisterschaft findet in Garmisch-Partenkirchen statt, dem Heimatort von Maria Höfl-Riesch. Sie setzt sich selbst enorm unter Druck, sie will "ihren" Fans unbedingt eine Medaille präsentieren. In der Super-Kombination gilt sie als Top-Favoritin, erreicht grippegeschwächt aber nur den elften Rang. Freund Markus muss sie nach dem Rennen trösten © Getty Images

Am Ende holt Höfl-Riesch aber doch noch zweimal Edelmetall und kann wieder lächeln © Getty Images

Außerhalb der Strecke läuft es allerdings nicht immer harmonisch. Mit Lindsey Vonn verbindet Höfl-Riesch seit Juniorenzeiten eine enge Freundschaft. Später feiern ihre Familien zusammen Weihnachten © Getty Images

Da aber auch Vonn zu den absoluten Topläuferinnen gehört, entwickelt sich ein immer größerer Konkurrenzkampf, das Verhältnis der Beiden kühlt merklich ab. Ein Streit um Vonns angeblich regeldwidrige Ausrüstung bringt das Fass zum Überlaufen. Die einstigen Freundinnen wechseln kein Wort mehr miteinander © Getty Images

Auch als Maria Riesch im April 2011 Marcus Höfl in Going am wilden Kaiser das Ja-Wort gibt und damit ab sofort einen Doppelnamen trägt, ist Lindsey Vonn nicht anwesend © Getty Images

Erst eine Aussprache Ende des Jahres in Lake Louise beendet den Streit. Dennoch sagt Höfl-Riesch: "Es ist nicht mehr so, wie es vorher zwischen uns war. Das wird es wahrscheinlich auch nie wieder, denn die letzten Jahre haben uns beide verändert" © Getty Images

Die sportliche Rivalität der Beiden auf der Piste geht allerdings weiter. Während Vonn weiterhin vorneweg fährt, hat Riesch in der Saison 2011/12 etwas Probleme ihr hohes Niveau zu halten. Erst Ende Januar 2012 steht der erste Saisonsieg zu Buche. Wenig später gewinnt sie aber die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Sotschi in Krasnaja Poljana © Getty Images

2012/2013 steht wieder eine WM auf dem Programm. Dieses Mal geht es ins österreichische Schladming und erneut beweist Riesch, das sie bei Großereignissen auf den Punkt topfit ist. In der Super-Kombination holt sie sich ihren zweiten Weltmeistertitel und wagt spontan ein Tänzchen auf dem Siegerpodest © Getty Images

Wenige Tage später gewinnt sie trotz eines Sturzes mit dem DSV-Team um Felix Neureuther (l.) die Bronzemedaille © Getty Images

Am Ende tritt sie nach ihrem dritten Platz in der Abfahrt hochzufrieden und mit drei Medaillen im Gepäck die Heimreise an © Getty Images

In der abgelaufenen Saison präsentiert sich Maria Höfl-Riesch bereits wieder in guter Form. In Lake Louise triumphiert sie bei eisigen Temperaturen gleich doppelt und führt aktuell die Gesamtwertung an © Getty Images

Da Lindsey Vonn (r.) verletzungsbedingt absagen muss und Tina Maze (l.) ein Form-Tief erlebt, gilt Höfl-Riesch als Top-Favoritin für Olympia in Sotschi. Insbesondere in der Abfahrt hat sie Gold im Blick © Getty Images

Olympia in Sotschi beginnt für Höfl-Riesch mit einer besonderen Ehre: Sie trägt bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne ins Fischt Olympic Stadium. "In Vancouver durfte ich schon weit vorne mitlaufen, das war eine Gänsehaut-Atmosphäre, die Stimmung im Stadion zu fühlen. Es geht ein ganz großer Traum für mich in Erfüllung", sagt sie zur Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes © imago

Es bleibt nicht der einzige große Moment: In der Super-Kombi rauscht Höfl-Riesch einmal mehr zum Sieg, ihr drittes Olympiagold. Nicht zwingend ihr letztes, vor allem in der Abfahrt sind die Chancen groß © Getty Images

So richtig fassen kann es die Sympathieträgerin auch auf der Medals Plaza noch nicht. Dabei hat sie doch ihre dritte olympische Goldmedaille bereits um den Hals hängen © Getty Images

Spätestens nach der Hymne kann sie doch richtig jubeln und geht aus sich heraus. Es werden die Spiele der Maria Höfl-Riesch - eine weitere Medaille folgt nach der enttäuschenden Abfahrt im Super-G © Getty Images

Mit 0,55 Sekunden Rückstand auf die Österreicherin Anna Fenninger kommt sie auf dem anspruchsvoll gesteckten Kurs mit der zweitbesten Zeit ins Ziel. "Ich hatte die nötige Lockerheit", schildert sie, "meine zweite Medaille. Wahnsinn!" Endlich habe sie auch mal eine Silbermedaille gewonnen, meint sie im Interview mit dem "ZDF", "natürlich ist mir Gold lieber, aber es ist trotzdem schön, auch eine silberne zur Sammlung zählen zu dürfen" © Getty Images

Auch nach Olympia greift Höfl-Riesch noch einmal nach dem ganz großen Coup. In Lenzerheide soll es am letzten Weltcup-Wochende zum Showdown mit Anna Fenninger um den Sieg im Gesamtweltcup kommen © Getty Images

Doch daraus wird nichts. Höfl-Riesch stürzt im vorletzten Rennen der Saison schwer © Getty Images

und muss mit einem Helikopter abtransportiert werden. Zwar ist sie wenig später wieder auf den Beinen, die große Kristallkugel ist allerdings futsch © Getty Images

