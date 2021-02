Anzeige

Zlatan Ibrahimovic vom AC Milan liefert größte Show im Fußball Die größte Show im Fußball

Über 500 Klub-Tore: Ibrahimovic erreicht Meilenstein mit Doppelpack

N. Münch

Zlatan Ibrahimovic erreicht einen Meilenstein und scheint mit 39 am Höhepunkt seiner Karriere. Eine Huldigung des Mannes, der die größte Show im Fußball liefert.

Es gibt Spieler, bei denen einem ab einem gewissen Zeitpunkt schlichtweg die Vokabeln ausgehen.

Wie gut, dass einer von ihnen ein ganz eigenes Verb für sich selbst erfunden hat. Denn Zlatan Ibrahimovic hat in seiner langen und außergewöhnlichen Karriere reichlich oft "zlataniert".

Übersetzt bedeutet das irgendetwas zwischen "stark dominiert" und "die Konkurrenz rasiert". Mit 39 Jahren, im 22. Jahr als Fußball-Profi, hat der einzigartige Zlatan am Sonntag die magische Marke von 500 Toren auf Klubebene erreicht.

Wer jetzt Angst hat, das könnte das Ende bedeuten, kann ganz beruhigt sein. Um es mit Ibrahimovics Worten vom Juli 2020 auszudrücken, als sich Gerüchte um sein Karriere-Ende hielten: "Ich bin Zlatan Ibrahimovic, und ich wärme mich gerade erst auf."

Zlatan trifft am Fließband

Er hat es also wieder getan und erneut einen sensationellen Meilenstein erreicht, trotz (oder müsste man langsam sagen: gerade wegen?) seines deutlich gehobenen Fußballeralters.

Alle fragen sich seit Jahren, wie es sein kann, dass der Torjäger in Zeiten, in denen Körperlichkeit und Fitness im Profifußball immer wichtiger werden, noch immer auf einem solchen Top-Niveau unterwegs ist? "Je älter ich werde, desto besser. Ich bin wie Benjamin Button. Ich beginne alt und sterbe jung", hatte "Ibrakadabra" im vergangenen September nach seinem Doppelpack zum Liga-Auftakt mit Milan gesagt.

14 Tore hat Ibrahimovic in dieser Saison schon in der Serie A erzielt. In der Torjägerliste bedeutet das Platz zwei hinter einem gewissen Cristiano Ronaldo (16 Tore). Allerdings hatte dieser auch 17 Spiele dafür Zeit – Zlatan gelangen seine Treffer in nur 11 Spielen, was einen unfassbaren Wert von 1,3 Toren pro Partie ergibt. Mit 39! Geht es so weiter, kann er zum dritten Mal Torschützenkönig der Serie A werden.

Fallrückzieher zum Sieg! Zlatan macht Zlatan-Sachen

Ibrahimovic begeistert mit Fallrückzieher-Tor

Der überragende Ibrahimovic ist der Hauptgrund dafür, dass Milan nach Jahren aus der Versenkung zurück ist und an der Tabellenspitze thront. Der Klub darf quasi nur dank Zlatan plötzlich wieder von der Meisterschaft träumen - es wäre für den Schweden allein die fünfte in Italien und die zwölfte in seiner außergewöhnlichen Karriere.

Noch immer beweist Ibrahimovic Woche für Woche seine Qualitäten als Stürmer – und steuert dabei Traumtore vom anderen Stern bei. Allein aus dieser Spielzeit wird sein unfassbares Fallrückzieher-Tor zum 2:1-Sieg gegen Udine allen auf ewig in Erinnerung bleiben. "Ibrahimovic hat ein beispielloses Charisma. Er ist ein Alien, der Meisterwerke schafft", berichtete damals der Corriere dello Sport.

Zlatan Ibrahimovic' Karriere ist eine einzige Erfolgsstory. Der Schwede erzielt Traumtore, stellt Rekorde auf, gewinnt Meisterschaften - nur der Champions-League-Titel fehlt ihm noch. Jetzt kehrt er zu Manchester United zurück. SPORT1 zeigt seine Karriere in Bildern © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images/ Imago Sein erster Verein im Ausland ist Ajax Amsterdam. 2001 wechselt er vom schwedischen Erstligisten Malmö FF zu den Niederländern. Gleich in seinem ersten Jahr holt er den Meistertitel. Im Jahr darauf wird er mit Ajax Zweiter © Getty Images 2004 folgt der zweite Triumph in der niederländischen Meisterschaft. Kapitän ist damals Rafael van der Vaart, für den Ibrahimovic nicht gerade viel übrig hat. Ajax ist für den Schweden das Sprungbrett zu einer großen Karriere © Getty Images Das Spiel des Angreifers ist ein einziges Spektakel. Auch im Trikot der Schweden zeigt Ibrahimovic Traumtore. Unvergessen ist sein Hackentreffer bei der EM 2004 gegen die Italiener © Getty Images Anzeige Nach dem Turnier der nächste große Schritt: Juventus verpflichtet Ibrahimovic, in Turin fasst der Stürmer sofort Fuß. Das Ergebnis: zwei Meisterschaften in Folge. Trotz der Erfolge hält es Ibrahimovic nicht in Turin © Getty Images Er wechselt nach Mailand zu Inter. Und Ibrahimovic bringt den Erfolg zurück zum kriselnden Traditionsklub: Mit dem Schweden holt Inter drei Meisterschaften nacheinander von 2007 bis 2009 © Getty Images Privat darf es bei dem Exzentriker gern etwas ausgefallener sein. Im Trainingslager der Italiener fährt Ibrahimovic einst im schicken Mercedes vor © Imago Noch nicht ausgefallen genug? Für Werbezwecke lässt sich "Ibrakadabra" neben einem pinken Lamborghini ablichten © facebook.com/ZlatanIbrahimovic Anzeige Seine letzte Meisterschaft mit Inter gewinnt Ibrahimovic unter der Führung von Jose Mourinho. Als bekannt wird, dass Ibrahimovic zum FC Barcelona wechselt, prophezeit ihm Mourinho, dass er dort nicht die Champions League gewinnen wird - dafür hätte er in Mailand bleiben müssen © Getty Images Und Mourinho sollte Recht behalten. Ein Jahr später gewinnen die Nerazzurri im Finale gegen den FC Bayern die Königsklasse. Ibrahimovic sieht den Erfolg seiner Ex-Kollegen vor dem TV-Gerät © Getty Images In Barcelona macht Ibrahimovic, was Ibrahimovic eben macht: Meisterschaften gewinnen. Und obwohl er für die Katalanen Tore schießt, wird er in Barcelona nie richtig glücklich © Getty Images Das liegt vor allem an seinem gestörten Verhältnis zu Pep Guardiola. Ibrahimovic sagt später über Guardiola und seinen Mitspieler Lionel Messi: "Wir brauchen den Philosophen nicht, der Zwerg und ich reichen vollkommen" - wobei er mit dem Philosoph Guardiola und mit dem Zwerg Messi meint © Getty Images Anzeige Richtig glücklich ist der Schwede aber, wenn er mit seiner Frau unterwegs ist: Helena Seger heißt die blonde Schönheit an seiner Seite © Getty Images Seine nächste Station kündigt sich bei einem Freundschaftsspiel mit dem AC Mailand an. Dort scherzt er bereits mit Ronaldinho, der auch eine Barcelona-Vergangenheit hat. Eines hat ihm der Brasilianer voraus: 2006 gewinnt er mit Barca die Champions League, Ibrahimovic scheitert mit den Katalanen im Halbfinale 2010 am späteren Sieger Inter © Getty Images Nach einer eher verkorksten Saison mit lediglich dem spanischen Meistertitel wechselt Ibrahimovic also wieder nach Italien. Dieses Mal zu Milan © Getty Images Seine zwei Söhne Maximilian und Vincent feuern ihren Papa von der Tribüne aus im passenden Outfit an © Getty Images Anzeige Und auch hier muss er wieder mit ansehen, wie sich sein Ex-Klub den Henkelpott schnappt. Barca bezwingt im Finale Manchester United. Ibrahimovic lässt sich davon aber nicht beirren. Auch bei Milan wird er schnell zum Spieler für die besonderen Momente © Getty Images In seinem ersten Jahr gewinnt er seine neunte Meisterschaft, doch in der darauffolgenden Saison reicht es nur für Platz zwei - das Kapitel Milan endet nach zwei Jahren © Getty Images Gemeinsam mit Milan-Kollege Thiago Silva geht es 2012 weiter zu Paris Saint-Germain. Durch die 20 Millionen Euro Ablöse werden für Ibrahimovic bis heute insgesamt rund 169 Millionen Euro Transferzahlungen getätigt. © Getty Images Ibra sorgt bei seiner Ankunft in Paris für einen riesigen Hype und führt sein Team direkt in seiner ersten Saison zur Meisterschaft © Getty Images Anzeige Mit den Hauptstädtern dominiert Ibra die Liga und gewinnt vier Meisterschaften in Folge. In 168 Spielen erzielt er 141 Tore. Nachdem der jüngste Titel mit dem Kantersieg gegen Troyes eingetütet ist, verkündet der 34-Jährige seinen Abschied © Getty Images Und auch für Paris zündet er ein Feuerwerk an Traumtoren. Bei seinem Viererpack in der Champions League gegen den RSC Anderlecht verzückt er die Fans mit einem Volleytreffer aus 30 Metern © Getty Images Aufgrund solcher Tore nennt sich der Superstar gerne den "Größten aller Zeiten". Einem Journalisten, der über Gott schwadroniert, entgegnet er: "Sie sprechen gerade mit ihm" © facebook.com/ZlatanIbrahimovic Aus dem "Krawallbruder" zu Schulzeiten wird also Zlatan Superstar, der auch viel für seine Heimat Malmö macht. Im Viertel Rosengard finanziert Ibrahimovic den Bau eines Fußballplatzes und findet letztlich sogar Eingang in die schwedische Sprache © Getty Images Anzeige Das Wort "zlatanera" ist im Schwedischen in den Sprachgebrauch eingegangen. Zu Deutsch "zlatanieren" bedeutet "stark dominieren" und beschreibt Namensgeber Zlatan Ibrahimovic wohl ganz gut © Getty Images In 17 Jahren Profifußball bringt Ibrahimovic es auf 30 Titel. Er gewinnt in vier Ländern (Italien, Spanien, Niederlande, Frankreich) mindestens einmal die nationale Meisterschaft. Einzig in seinem Heimatland Schweden bleibt ihm dieser Titel bislang verwehrt. Was fehlt, ist der Henkelpott © Getty Images Mit Paris Saint-Germain gewinnt Zlatan Ibrahimovic 2015/16 zum vierten Mal in Folge die Meisterschaft in der Ligue 1. Für Ibrahimovic eine gewohnte Erfahrung. Überall, wo er hingeht, ist der Schwede erfolgreich © Getty Images Übrigens: fast immer an Zlatans Seite ist der Brasilianer Maxwell. Gemeinsam spielen die beiden Freunde bei Ajax Amsterdam, Inter, Barca und eben zuletzt Paris Saint-Germain. "Am Anfang war er mein Freund, heute ist er für mich so etwas wie ein Bruder", sagte Maxwell einst über Ibrahimovic © Getty Images Anzeige Ibra verabschiedet sich als französischer Meister und Pokalsieger aus Paris, das ultimative Abschiedsgeschenk, den Pokal "mit den großen Ohren", kann er PSG nicht liefern © Getty Images Die EM 2016 ist Ibrahimovic' letztes Turnier im Nationaldress und wieder ruhen die Hoffnungen einer ganzen Nation auf den Schultern eines Mannes. Aber selbst der Superstar kann das Vorrunden-Aus nicht verhindern, das dritte Gruppenspiel gegen Belgien ist Ibrahimovic' letzter Auftritt für die Tre Kronor © Getty Images Unvergessen aus seiner Zeit im Nationalteam bleibt der 14. November 2012, als er beim 4:2 gegen England alle vier Tore erzielt - darunter eines per akrobatischem Fallrückzieher aus gut 25 Metern. Es gilt als inoffizielles Tor des Jahrhunderts © dpa Picture-Alliance Auch die deutsche Mannschaft macht schlechte Erfahrungen mit Ibrahimovic. Im Oktober 2012 führt das DFB-Team in der WM-Qualifikation bereits mit 4:0 gegen die Schweden, alles scheint gelaufen. Doch nach einer Stunde dreht Ibrahimovic auf und führt seine Elf zum 4:4 © Getty Images Anzeige Von Paris geht es für Ibrahimovic in die Premier League zu Manchester United. Dort gelingt ihm ein Raketenstart. Im englischen Supercup gegen Leicester erzielt er im August 2016 gleich den Siegtreffer © Getty Images Auch bei ManUnited ist er der uneingeschränkte Superstar. Selbst die Flitzer nehmen sich den Schweden optisch zum Vorbild © Getty Images Ein Happy End bleibt ihm bei United zunächst verwehrt. Im Viertelfinale der Europa League gegen Anderlecht zieht sich Ibra einen Kreuzbandriss zu... © Getty Images ...und fällt für den Rest der Saison aus. Auf Krücken verfolgt er den Finalsieg von United gegen Ajax Amsterdam... © Getty Images Anzeige ... und gewinnt damit den nächsten Titel. Zusammen mit Paul Pogba hat Ibrahimovic sichtlich Spaß bei der anschließenden Feier. Sein Vertrag bei den Red Devils endet zwar im Juni... © Getty Images ...doch es ist nur ein Abschied auf Zeit. Denn Trainer Jose Mourinho nimmt den verlorenen Sohn wieder zurück und gibt ihm einen Vertrag über eine Saison. "Ich bringe das zu Ende, was ich angefangen habe", so Ibrahimovic auf der United-Website © Getty Images

König Zlatan von Schweden

Der anschließende Doppelpack im Topspiel gegen die Napoli ließ sogar Gerüchte über ein mögliches Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft aufkochen. Unvergessen ist dort Zlatans Hackentreffer bei der EM 2004 gegen Italien. Sein akrobatischer Fallrückzieher aus gut 25 Metern beim 4:2 gegen England (wo er alle vier Tore erzielte) wird als inoffizielles Tor des Jahrhunderts gepriesen.

Der zwölfmalige (!) Fußballer des Jahres in Schweden gilt längst als wesentlicher Repräsentant des Landes – nicht nur wegen seiner Statue in seiner Heimatstadt Malmö. Auf Instagram hatte Ibrahimovic einmal ein Foto mit der schwedischen Königin Silvia veröffentlicht und kommentiert: "Die Königin und der König."

Als König sieht er sich allerdings längst nicht mehr. "Ich bin als König gekommen und als Legende gegangen", lauteten seine berühmten letzten Worte bei PSG.

Ninja Zlatan! Ibrahimovic mit irrem Karate-Tor

Ibrahimovic: Die größte Show im Fußball

Egal, wo Zlatan auftaucht, sind Tore am Fließband, spektakuläre Treffer und Sprüche-Feuerwerke garantiert: Ibrahimovic ist die größte Show im Fußball.

Ein Phänomen, das sich zwar selbst zum Fußballgott ernannt hat, aber trotzdem bei den meisten nicht als überheblich und unsympathisch gilt.

Zlatan ist quasi der Chuck Norris des Fußballs. "Warum rennen, wenn du fliegen kannst", "Löwen vergleichen sich nicht mit Menschen" – seine Fans feiern ihn gerade wegen dieser Sätze. Er gratulierte sich selbst zum Geburtstag, an Silvester legte er sich nur in Boxershorts in den Schnee. Das Video kommentierte ein User mit den Worten "Legenden behaupten, der Schnee ist geschmolzen".

Ibrahimovics Strahlkraft übertrifft womöglich alle anderen Spieler der Welt, obwohl der Titelhamster bei großen individuellen Auszeichnungen gegen Lionel Messi und Ronaldo keine Chance hatte.

"Ibrahimovic ist in Mailand zu einem mythologischen Helden aufgerückt, halb Mensch und halb Gott. Allein seine Präsenz genügt, um Milans Schwingungen zu steigern", schrieb die römische Tageszeitung La Repubblica über den schwedischen Stürmerstar.

Mit Boxershorts im Schnee: Zlatan macht Urlaub auf Zlatan-Art

Ibrahimovic kehrte stets stärker zurück

In 22 Jahren Profifußball bringt Ibrahimovic es auf 32 Titel. Er gewann in vier Ländern (Italien, Spanien, Niederlande, Frankreich) mindestens einmal die nationale Meisterschaft – und das, obwohl er auch zahlreiche körperliche Rückschläge wegstecken musste.

Den Europa-League-Sieg mit Manchester United erlebte Ibrahimovic im Mai 2017 auf Krücken, nachdem er sich im Viertelfinale gegen Anderlecht einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Zu dem Zeitpunkt war er bereits 35. Doch ans Aufhören dachte er gar nicht.

Nach zwei Spielzeiten in den USA bei LA Galaxy kehrte Ibrahimovic zum AC Milan zurück und berichtete, "im Januar 2020 mehr Anfragen als mit 28" gehabt zu haben - und damals lag sein Marktwert bei einem Karriere-Hoch von 46 Millionen Euro. Insgesamt wurden für Ibrahimovic bis heute Transferzahlungen von rund 169 Millionen Euro getätigt.

Vertrag verlängert: Das sind Zlatans beste Sprüche

Ibrahimovic fehlt nur die Champions League

Auch 2020 musste er zurückstecken: Eine Muskelverletzung setzte ihn ab Ende November außer Gefecht, doch erneut arbeitete Zlatan hart für sein Comeback - und hat seitdem vier Tore in fünf Liga-Partien erzielt.

Im Herbst hatte ihn auch das Corona-Virus erwischt. Doch Zlatan wäre nicht Zlatan, wenn er dem nicht auch etwas Positives abgewinnen könnte. In einem Werbe-Spot machte er auf die Maßnahmen der Regierung aufmerksam: "Das Virus hat mich herausgefordert, und ich habe gewonnen. Aber du bist nicht Zlatan, fordere das Virus nicht heraus. Nutze dein Gehirn, halte dich an die Regeln: Distanzierung und Mundschutz, immer", appellierte er an die Bevölkerung.