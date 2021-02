Premier League: FC Chelsea siegt trotzt Slapstick-Eigentor von Rüdiger

Thomas Tuchel hat in der Premier League den nächsten Sieg eingefahren.

Das Team des deutschen Trainers erkämpfte sich am Sonntagabend einen 2:1-Auswärtssieg bei Sheffield United. Für die Tore und den dritten Sieg in Folge unter Frank Lampards Nachfolger Tuchel sorgten Mason Mount in der 43. Spielminute und der Italiener Jorginho (Elfmeter, 58.).