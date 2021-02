Michael Zorc mit Rückendeckung für Edin Terzic bei Borussia Dortmund

Borussia Dortmund steckt in der Krise. Auch Favre-Nachfolger Edin Terzic kann das Team nicht zum Erfolg führen - erhält aber Rückendeckung von Michael Zorc.

Rückendeckung erhielt der Nachfolger von Lucien Favre von Sportdirektor Michael Zorc. Der bedauernswerte Trainer Edin Terzic, der beim tief gefallenen Fußball-Vizemister zu scheitern droht, sei "kein Thema", sagte der Sportdirektor am Tag nach dem 1:2 (0:0) beim SC Freiburg der Bild -Zeitung: "Wir sind davon überzeugt, dass wir es mit Edin packen."

"Die Tendenz geht in die falsche Richtung", stellte Zorc fest: "Wir müssen ganz schnell den Dreh bekommen." Bereits acht Niederlagen (eine mehr als in der kompletten Vorsaison) stehen nach 20 Bundesliga-Spieltagen zu Buche. Terzic, dem kaum Chancen auf eine Weiterbeschäftigung nach dem Ende der Spielzeit eingeräumt werden, hat in seiner Amtszeit nur 13 von 27 möglichen Punkten geholt.