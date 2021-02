Oliver Bierhoff kontert Kritik von Karl-Heinz Rummenigge erneut

Kurzer Rückblick: Rummenigge hatte Bierhoff im Interview mit SPORT1 vorgeworfen, sich gegenüber Bundestrainer Joachim Löw "illoyal" verhalten zu haben und außerdem dessen Rolle bei der sportlichen Ausrichtung des Verbandes kritisiert. "Ich muss offen und ehrlich sagen: Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff", sagte Rummenigge.