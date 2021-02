Segler Herrmann zieht gleich zwei DFB-Pokal-Knüller

Gleich zu zwei Fußball-Knüllern kommt es am 2./3. März im Viertelfinale des DFB-Pokals. Borussia Mönchengladbach empfängt im Westduell Borussia Dortmund, der Tabellenzweite RB Leipzig hat den Dritten VfL Wolfsburg zu Gast. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau durch Weltumsegler Boris Herrmann. Der 39-Jährige hatte in den vergangenen Monaten mit Platz fünf bei der Vendee Globe für Aufsehen gesorgt.