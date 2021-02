Krause gewinnt Hindernis-Einstand - Mihambo verliert Jahresbestmarke

Europameisterin Gesa Felicitas Krause hat in ihrem ersten Hindernis-Rennen im Olympiajahr einen Sieg eingefahren, beim Hallen-Meeting in Dortmund aber kämpfen müssen. Über die vor allem in der Halle selten bestrittenen 2000 m setzte sich die 28-Jährige von Silvesterlauf Trier in 6:02,60 Minuten am Sonntag vor der deutschen Vizemeisterin Lea Meyer (Löningen) durch.

Bislang hatte noch keine deutsche Läuferin einen nennenswerten Hallen-Wettkampf über diese Distanz bestritten, die Weltbestzeit der Slowenin Marusa Mismas steht seit 2020 bei 5:47,79. Kraus, die bislang in diesem Jahr einige Wettkämpfe über flache 800 und 1500 m bestritten hatte, hält seit dem ISTAF 2019 in Berlin mit 5:52,80 die Freiluft-Weltbestmarke über 2000 m Hindernis.

Die schwedische Weitspringerin Khaddi Sagnia nahm in Dortmund Weltmeisterin Malaika Mihambo die 48 Stunden alte Jahresweltbestleistung ab. Sagnia siegte am Sonntag mit 6,82 m und sprang damit fünf Zentimeter weiter als Mihambo am Freitag bei ihrem Sieg beim ISTAF Indoor in Berlin. In Dortmund war Mihambo nicht am Start.