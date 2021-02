Australian Open mit Djokovic, Zverev, Kerber LIVE im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev werden Außenseiterchancen in Melbourne eingeräumt © Imago

Etwas später als sonst, aber immerhin wieder mit Zuschauern: Mit den Australian Open (8. bis 21. Januar täglich im LIVETICKER ) startet in der Nacht zu Montag das erste Tennis-Highlight des Jahres.

Da es in Melbourne – wie im Rest des Landes – fast keine Corona-Infektionen gibt, entschieden sich die Veranstalter dazu, täglich bis zu 30.000 Fans in die Tennis-Anlage zu lassen. Zahlen, die in Europa (noch) unvorstellbar sind. (Die ATP-Weltrangliste)