Premier League: FC Liverpool - Manchester City 1:4

Gündogan jetzt schon mit neun Saisontoren

Gündogan sicherte den Gästen an der Anfield Road mit seinem achten und neunten Tor in den letzten zehn Partien (49. und 73.) den 14. Pflichtspielsieg in Folge. Zuvor hatte der 30-Jährige noch einen Elfmeter verschossen. "Manchmal hat man so eine Saison, wo es einfach läuft", so Gündogan.