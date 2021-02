87,27: Vetter mit starkem Winterwurf

Johannes Vetter befindet sich in beeindruckender Form © AFP/SID/LUKASZ SZELAG

Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter hat schon mitten im Winter ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Weltmeister von 2017 warf bei einem Wettkampf des französischen Verbandes in seiner Wahlheimat Offenburg am Sonntag bemerkenswerte 87,27 m und zeigte schon weit vor dem eigentlichen Start in die Olympiasaison starke Frühform.