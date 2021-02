Gala von Vizemeister Ludwigsburg - Alba ohne Mühe

Der deutsche Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg hat mit einer Gala im Spitzenduell der Basketball Bundesliga seine Siegesserie fortgesetzt, Titelverteidiger Alba Berlin bleibt mit einem Pflichtsieg am Tabellenführer dran. Auch das Überraschungsteam der Hakro Merlins Crailsheim mischt munter an der Spitze mit.

Für das Glanzlicht am 16. BBL-Spieltag sorgten die Riesen aus Ludwigsburg. Das Team von Coach John Patrick fegte in der ersten Halbzeit regelrecht über Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg hinweg und feierte am Ende bei den Niedersachsen einen souveränen 89:75 (53:31)-Erfolg. Während die Riesen seit nunmehr 13 Spielen ungeschlagen sind, verloren die Baskets erstmals nach zuletzt neun Siegen wieder.