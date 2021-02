Eisenbichler fliegt auf Platz drei - Granerud siegt erneut

Eisenbichler präsentiert sich in Topform © FIRO/FIRO/SID

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal auf das Podest geflogen und hat zwei Wochen vor Beginn der WM in Oberstdorf seine starke Form unterstrichen. In einem packenden Wettkampf musste sich der 29 Jahre alte Siegsdorfer als Dritter nur dem norwegischen Dauersieger Halvor Egner Granerud und dem Slowenen Bor Pavlovcic geschlagen geben.